Wkrótce poznamy skalę nielegalnej inwigilacji Pegasusem. Bodnar wskazał termin

"Szokująca skala"

Minister sprawiedliwości został również zapytany o termin informacji na forum Sejmu w sprawie skali nielegalnej inwigilacji. – Na najbliższym Sejmie, tym po świętach – przekazał Bodnar, potwierdzając, że wówczas skomentuje konkretne liczby. – One mogą pojawić się wcześniej, bo wcześniej muszę przedstawić druk sejmowy w postaci informacji, więc to wcześniej będzie, a w Sejmie będzie komentarz do tego – dodał. Pierwsze posiedzenie Sejmu po świętach wielkanocnych zostało zaplanowane w dniach 10-12 kwietnia.