Bracia Kliczko: To horror i przesłanie ze strony Rosji

- W swoim życiu na pewno wiele widziałem, ale to, co zobaczyłem w Buczy, to był horror - powiedział mer Kijowa Witalij Kliczko w rozmowie z niemieckimi mediami. - To ludobójstwo jest jasnym przesłaniem ze strony Rosji: "zniszczymy was" - podkreślił z kolei jego brat, Wołodymyr.