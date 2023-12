Boże Narodzenie 2023. Czy 25 i 26 grudnia to święta nakazane?

Oznacza to, że Boże Narodzenie jest świętem nakazanym. Czy udział w Pasterce zwalnia wiernych z obowiązku uczestniczenia we mszy 25 grudnia? Uroczysta liturgia, odbywająca się zwyczajowo w noc wigilijną rozpoczyna liturgię bożonarodzeniową. Wierni, którzy wezmą w niej udział, spełnią obowiązek uczestniczenia w nabożeństwie, sprawowanym w Boże Narodzenie, co oznacza, że 25 grudnia nie muszą ponownie iść do kościoła.