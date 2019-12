Boże Narodzenie 2019. Życzenia świąteczne, SMS-y i śmieszne wierszyki

Już 25 grudnia będziemy obchodzić Boże Narodzenie. Chcesz z tej okazji przesłać bliskim życzenia świąteczne, ale nie potrafisz dobrać właściwych słów? Mamy dla ciebie kilka propozycji.

Boże Narodzenie to święto stałe, które zawsze obchodzimy 25 grudnia. Tego dnia zasiadamy do świątecznego stołu, żeby w gronie rodziny cieszyć się z ponownych narodzin Jezusa.

Tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie 2019

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci nadziei, własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy, filiżanki dobrej, pachnącej kawy, piękna poezji, muzyki, pogodnych świąt zimowych, odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół, chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami. Wesołych świąt!

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas, przepełniony radością i ciepłą atmosferą. Życzę Ci, aby były one wyjątkowe, a chwile spędzone razem z rodziną były magiczne i niezapomniane. Niech napełnią Cię pozytywną energią i spokojem ducha. Wesołych Świąt Kochanie !!!

Jak bombka na choince i gwiazda na niebie,

tak Bóg miłosierny zjawia się u Ciebie

i daje Ci spokój, radość i wiarę

w te święta radosne, hojne i wspaniałe.

Wesołych Świąt życzą...

Każdy już czym prędzej bieży,

by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami,

bo nie mogę być tam z Wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

i niech dobro wśród Was gości.

I niech Boga wielka moc

na Was spłynie w świętą noc.