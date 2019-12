Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2019. Poważne, śmieszne, wierszyki, na SMS

Święta Bożego Narodzenia 2019 już za pasem. Sprawdź teksty życzeń na Wigilię i Nowy Rok. Podziel się przyjaźnią z bliskimi osobami, które w świąteczne dni będą daleko. Teksty śmiesznych i poważnych życzeń na facebooka i SMS.

Życzenia na Boże Narodzenie. Teksty na SMS i facebooka

Życzenia na Boże Narodzenie to często ostatnia rzecz, która przychodzi nam do głowy w wigilijny wieczór. W takiej chwili niełatwo przygotować oryginalne pozdrowienia dla bliskich osób. Pobudź swoją wyobraźnię naszymi propozycjami życzeń na facebooka i SMS. Przedstawiamy propozycje śmiesznych i poważnych życzeń na 24 grudnia i Nowy Rok.

By Wam wszystko pasowało,

by kłopotów było mało,

byście zawsze byli zdrowi,

by problemy były z głowy,

by się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie!