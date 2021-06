Boże Ciało i długi weekend. Nowa pogoda z IMGW. Rewelacyjne informacje!

Jaka pogoda czeka nas w Boże Ciało, a także przez cały długi weekend? Najnowsze, pogodne informacje w programie "Newsroom WP" przekazał rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski. - Jeżeli ktoś jeszcze nie odświeżył swojego roweru, nie wyjął rolek z piwnicy, to na pewno musi zrobić to w ten weekend, bo pogoda będzie cudowna - podkreślił Walijewski. Jak zaznaczył, w całym kraju będzie sporo słońca, a temperatury wyniosą powyżej 20 st. C. - Gdzieś niewielkie burze mogą się pojawić, ale prawdopodobieństwo tego wynosi zaledwie 10 proc. W najbliższych dniach musimy korzystać z tej pogody - dodał Grzegorz Walijewski. Rzecznik IMGW zapewnił też, że w Boże Ciało i długi weekend pogoda będzie łaskawa dla prawie każdego wypoczywającego w Polsce. Prawie, bo w jednym z regionów można spodziewać się gorszej pogody. Co to za obszar? O tym więcej w nagraniu.

