Bosak pytany o szczepienie. Dziennikarz nie spodziewał się takiej odpowiedzi

Krzysztof Bosak na antenie Polskiego Radia 24 został zapytany o to, czy zaszczepił się przeciwko COVID-19. - To jest prywatna sprawa. Nie rozumiem, dlaczego pan redaktor o to pyta. Wydaję mi się, że jesteśmy w trakcie wywiadu dotyczącego polityki, a nie na teleporadzie lekarskiej - powiedział lider Konferencji.