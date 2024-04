Bosak poszedł za daleko? Wpis w sprawie śmierci wolontariusza

"Z oświadczenia World Central Kitchen wynika, że ich konwój - w którym zginął między innymi nasz obywatel - był oznaczony jako humanitarny, a wojsko Izraela było informowane o jego ruchach. Wolontariusze zostali zaatakowani już po rozładowaniu żywności. Wygląda na to, że celem izraelskiego dowództwa jest sterroryzowanie organizacji humanitarnych i narastanie klęski głodu wśród Palestyńczyków. W tej chwili z powodu blokowania dostaw umierają tam ludzie, w tym niemowlęta. To ma swoją nazwę: zbrodnie wojenne" - czytamy na platformie X.

Dodał, że w tej sytuacji "wezwanie ambasadora Izraela do MSZ to minimum co powinno nastąpić".

We wtorek, w oficjalnym oświadczeniu, rzecznik armii Izraela kontradmirał Daniel Hagari zapowiedział, że śledztwem w sprawie śmierci wolontariuszy zajmie się działający przy Sztabie Generalnym "mechanizm rozpoznania i oceny" (ang. Fact-Finding Assessment Mechanism). Jak podaje portal Times of Israel, jest to niezależne ciało powołane w siłach zbrojnych do badania incydentów podczas wojny.