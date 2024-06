Bosak o posłach Suwerennej Polski: powinni opuścić parlament

Krzysztof Bosak (Konfederacja) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski w ostrych słowach skrytykował aferę wokół Funduszu Sprawiedliwości; zamiast do ofiar przestępstw, pieniądze często trafiały do organizacji wskazywanych przez polityków Suwerennej Polski. - Uważam, że nasze państwo było rozkradane, a oni w tym uczestniczyli - powiedział Bosak o politykach Suwerennej Polski. Jak mówił, członkowie tej formacji "chcieli uczestniczyć w rządzeniu, chcieli rozdawać miliony z Funduszu Sprawiedliwości, chcieli obsadzać swoich ludzi na stanowiskach", a jednocześnie w wielu sprawach krytykowali rząd Mateusza Morawieckiego. - To są hipokryci (…). Utracili zaufanie społeczeństwa i moim zdaniem powinni opuścić parlament. Wydaje mi się, że byłaby to zdrowa sytuacja - ocenił wicemarszałek Sejmu. Pytany czy nieprawidłowości przy wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości można nazwać "złodziejstwem", Bosak potwierdził. - Nie wolno tak postępować z publicznymi pieniędzmi - dodał polityk Konfederacji.

