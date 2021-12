"Borkoś" wraca do zdrowia. "Moim marzeniem jest, żeby wrócić do ratowania ludzkiego życia"

- Ta sytuacja na pewno nauczyła mnie olbrzymiej pokory do życia. To, że dzisiaj jesteśmy zdrowi jak koń, to nie znaczy, że jutro nasze życie diametralnie się nie zmieni - powiedział Borkowski, zdradzając jednocześnie swoje plany na przyszłość. - Moim marzeniem jest, żeby wrócić do ratowania ludzkiego życia. W jakiej formie, nie wiem. Kocham ten zawód i chciałbym dalej ratować ludzi, ale też edukować jak oni to mają robić - stwierdził w rozmowie z dziennikarzami TVN24.