"Borkoś" dochodzi do siebie po wypadku. Podziękował fanom za wsparcie

"Od tamtej pory miałem jeszcze 5 operacji w znieczuleniu ogólnym i tak naprawdę dopiero teraz jestem w stanie wziąć do ręki telefon i coś do Was napisać. Odczytuje wiadomości i komentarze pełne otuchy i powoli staram się odpowiadać" - napisał Marcin "Borkoś" Borkowski.