"Bombowiec" zasiał panikę. Co rosyjski samolot robił w Argentynie?

21 kwietnia samolot wyleciał z Moskwy do Casablanki, gdzie dotarł 8 godzin później. 22 kwietnia wyleciał do Brazylii, skąd zaledwie godzinę po przylocie wystartował do El Calafate w południowej Argentynie. Po południu 23 kwietnia ruszył do innego argentyńskiego miasta, Ezeiza. Godzinę później odleciał do stolicy Paragwaju, skąd po kilku godzinach wrócił na międzynarodowy port lotniczy w Argentynie. Wreszcie po prawie dwóch dniach ruszył do Rio de Janeiro w Brazylii. Tożsamości pasażerów i członków załogi pozostaje tajemnicą.