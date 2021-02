Bombowce USA w Norwegii. Rosja wysyła ostrzeżenie

USA ogłosiły na początku lutego, że wyślą do Norwegii swoje bombowce B1 oraz część żołnierzy. Na ten ruch zareagowała Rosja, który mobilizuje własne samoloty bojowe, które byłyby zdolne do przechwycenia amerykańskich jednostek, a także do kontrataku. Około 50 rosyjskich bombowców szkoli się w zasięgu przestrzeni powietrznej NATO i Szwecji. Gotowe są myśliwce w okolicy obwodu Kaliningradzkiego.