Bombardowanie Kijowa. Przerażające nagranie z momentu eksplozji w stolicy Ukrainy

Potężne eksplozje w stolicy Ukrainy. W nocnych nalotach zginęły co najmniej cztery osoby. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych udostępniła nagranie z momentu wybuchu rosyjskich bomb, które spadły w niedzielę (20 marca) niedaleko centrum Kijowa. Moment eksplozji jednej z bomb zarejestrowały kamery przemysłowe. Pociski uderzyły około godz. 22.45 bardzo blisko jednego z centrów handlowych oraz uszkodziły kilka bloków mieszkalnych. Doszło do dużego pożaru. Służby wyciągały ludzi spod gruzu. Biuro mera Kijowa – Witalija Kliczki podało, że tej samej nocy bomby spadły również na bloki mieszkalne w dzielnicy Padół. Wojska rosyjskie od wielu dni bombardują Kijów oraz miasta otaczające stolicę. Armia Putina otoczyła 3-milionowe miasto, ale nie posuwa się do przodu ze względu na silny opór Ukraińców. W niedzielę (20 marca) strona ukraińska podała informację, że na przedmieściach Kijowa zniszczony został całkowicie 6. Pułk wojsk pancernych Rosji.