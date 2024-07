Ukraina w ostatnich tygodniach intensywnie atakuje na Krym i przyznają to sami Rosjanie. Eksperci wskazują, że Ukraina wciela nową taktykę. Dzięki amerykańskim rakietom dalekiego zasięgu ATACMS niszczy rosyjską obronę przeciwpowietrzną, chcąc stworzyć bezpieczne korytarze powietrzne dla samolotów F-16.

Bolesny cios w obronę. Chcą odciąć Rosjan na Krymie

Źródło: General Staff of the Armed Forces of Ukraine