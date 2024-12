Bolesny cios w armię Putina. Moment nocnego ataku z zaskoczenia

Ukraińcy przeprowadzili kolejną udaną nocną akcję na wschodnim froncie. Oficjalne konto Ministerstwa Obrony Ukrainy na platformie X udostępniło nagranie z momentu ataku z zaskoczenia nocą z soboty na niedzielę. Celem były wojskowe maszyny armii Putina. Niczego nie spodziewający się okupanci próbowali przetrwać noc, ale tym razem to się nie udało. Oprócz precyzyjnych uderzeń w czołgi T-80, w pewnym momencie zniszczeniu uległ system 9K37 Buk. Każdy taki system kierowanych rakiet ziemia–powietrze to cenny sprzęt dla wojsk Putina wykorzystywany w Ukrainie. Tymczasem do ataku użyto dronów z ładunkami wybuchowymi, które zniszczyły pojazdy warte fortunę, w tym właśnie system Buk szacowany na 10 mln dolarów.