Bójka posłów. W gruzińskim parlamencie doszło do rękoczynów

Premier Irakli Kobachidze oświadczył w poniedziałek, że władze Gruzji dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do ustawy na etapie prezydenckiego weta. Prezydentka Salome Zurabiszwili zapowiedziała już, że zawetuje nowe prawo, partia władzy ma jednak dość głosów, by je odrzucić. Ewentualne zmiany można by było wprowadzić, gdy prezydentka odeśle projekt do parlamentu. - Będą dwa tygodnie pomiędzy 14 a 28 maja na uzgodnienie i przyjęcie poprawek - powiedział.