Bohater ich filmu wygrał w sądzie. Bracia Sekielscy są usatysfakcjonowani

Mimo przedawnienia sprawy ofiara księdza Marek Mielewczyk wygrał sprawę w sądzie. Duchowny, parafia i kuria muszą go przeprosić i zapłacić 400 tys. zł. - Bardzo się cieszę. Sędzia wykazała się odwagą - mówi WP Marek Sekielski, współtwórca filmu "Tylko nie mów nikomu", w którym wystąpił Mielewczyk.

Film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" pobił rekord oglądalności polskiego YouTube'a (East News, Fot: PIOTR MOLECKI)

- Jesteśmy z Tomkiem usatysfakcjonowani z tego powodu, że w jakiś sposób się do tego przyczyniliśmy. To dodaje nam wiary w to, że jest sens w tym, co robimy - mówi WP Marek Sekielski, który razem z bratem Tomaszem zrobił film "Tylko nie mów nikomu". W ten sposób komentuj sukces Marka Mielewczyka, ministranta, którego ksiądz molestował seksualnie, jednego z bohaterów produkcji.

- Bardzo się cieszę. Mimo wszystko to duże zaskoczenie. Sędzia wykazała się odwagą - podciągnęła zarzuty pod torturowanie ("wykorzystywanie seksualne dzieci niczym nie różni się od tortur" - red.), nie zastosowała przedawnienia. Po latach Marek Mielewczyk chociaż jakieś symboliczne zadośćuczynienie otrzyma - podkreśla Marek Sekielski.

Przyznaje, że rozmawiał z Markiem Mielewczykiem po wyroku. - Jest bardzo szczęśliwy, i na gorąco mówił, że sędzia w długim uzasadnieniu odwoływał się do filmu. Do końca nie wiem jak, bo Marek był rozemocjonowany - mówi Sekielski. I dodaje, że "ma świadomość, ze sprawa pewnie wróci, będzie kasacja do Sądu Najwyższego".

"Nie ma pochylenia się nad losem pokrzywdzonych"

Mimo zadowolenia z wyroku Sekielski zwraca uwagę, że nie widzi zmian w podejściu Kościoła. - Od czasu publikacji filmu – minęło już w zasadzie pięć miesięcy – mimo różnych zapowiedzi, które padały z ust ważnych hierarchów zaraz po premierze, de facto się nic nie wydarzyło. Nie ma nadal kroków w kierunku pokrzywdzonych - ocenia Sekielski.

Wspomina o sprawie ofiary ks. Henryka Jankowskiego Barbarze Borowieckiej. Kuria zdecydowała, że nie wyjaśni sprawy ks. Henryka Jankowskiego, który miał molestować kobietę. - Napisali, że Jankowski nie żyje, więc z zgodnie z prawem kanonicznym nie zajmą się sprawą osoby zmarłej - mówiła w rozmowie z WP.

- Idąc tym tokiem rozumowania, tą logiką, podejrzewam, że sprawą księdza Cybuli (przedstawionego w "Tylko nie mów nikomu" - red.) też się nikt nie zajmie. Kościół jako instytucja, mam wrażenie, sam podcina sobie gałąź, na której siedzi. To smutne. Patrząc na to wszystko, myślę, że jeżeli Bóg istnieje, to nie w Kościele. Tam nie ma pochylenia się nad losem pokrzywdzonych, tam jest kółko pilnowania swojego interesu - zaznacza Sekielski.

I dodaje: - Powtarzam, żeby sprawdzać zapowiedzi Kościoła. On używa okrągłych słów, a później nie ma efektu. Kościół stoi na tych samych pozycjach, na których stał.

Kolejne filmy braci Sekielskich

Sekielski przyznaje, że ofiary księży pedofilii wciąż się do nich zgłaszają - Nie rozszerzamy jednak już wątków o kolejne historie. Historię na kolejny film mamy już skompletowaną - mówi.

Czy w takim razie będzie trzecia część? - Nie będziemy znowu zajmować się tymi historiami. Trzeci film ma dotyczyć ewentualnej roli Jana Pawła II w tuszowaniu. To na razie wszystko. To temat, który nas męczy, nie chcemy zajmować się tylko pedofilią.

"Sprawiedliwy wyrok"

Przypomnijmy, że wtorek sąd zdecydował, że były ksiądz Andrzej S., parafia w Kartuzach oraz diecezja pelplińska muszą opublikować pisemne przeprosiny oraz wypłacić Mielewczykowi 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia.

Mielewczyk uważa wyrok za sprawiedliwy. - Jestem zaskoczony kwotą zasądzonego dla mnie zadośćuczynienia. W pełni mnie satysfakcjonuje za to, co się wydarzyło w moim życiu. To przełomowy wyrok, pokazujący, że odpowiedzialność Kościoła jednak mimo wszystko istnieje. To jest ważne dla innych ofiar księży - podkreślił.

Wyrok jest prawomocny. W lipcu 2017 r. sąd niższej instancji nakazał byłemu księdzu Andrzejowi S. przeprosić pisemnie Mielewczyka za "naruszenie jego dóbr osobistych w postaci godności oraz nietykalności cielesnej". Mielewczyk domagał się też zapłaty 10 tys. zł zadośćuczynienia, ale sąd tego żądania nie uwzględnił.