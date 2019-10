Kuria nie wyjaśni sprawy ks. Henryka Jankowskiego. Tomasz Terlikowski reaguje

- To zła informacja dla Kościoła w Polsce - ocenił dziennikarz i działacz katolicki Tomasz Terlikowski. Tak skomentował decyzję kurii gdańskiej, która odmówiła zajęcia się sprawą wykorzystywania seksualnego Barbary Borowieckiej przez ks. Henryka Jankowskiego.

"To bardzo zły sygnał do ofiar, wiernych świeckich zaniepokojonych sytuacją, a także zła informacja dla Kościoła w Polsce. A do tego jest to próba zrzucenia odpowiedzialności za to, co powinna zrobić sama kuria na Stolicę Apostolską. (...) Odmowa jest zwyczajnym grzechem zaniechania, który dowodzi nie tylko lekceważenia bólu ofiar, odmowa aktu sprawiedliwości wobec nich (a to dodatkowy krzyż nakładany na ich ramiona), lekceważenia opinii publicznej, świeckich i duchownych, którzy domagają się ustalenia prawdy" - podkreślił w poście na Facebooku.