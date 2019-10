Kuria nie wyjaśni sprawy ks. Henryka Jankowskiego. Jego ofiara: "Poniżyli mnie"

Barbara Borowiecka, która zgłosiła, że była wykorzystywana seksualnie przez ks. Henryka Jankowskiego, otrzymała właśnie odpowiedź od gdańskiej kurii. – Nie zajmą się sprawą, bo Jankowski nie żyje. Nie poddam się – mówi Wirtualnej Polsce Barbara Borowiecka.

Kobieta nie zamierza się jednak poddawać. – Mam świadków tego, że Jankowski krzywdził dzieci. Napisałam w tej sprawie do Watykanu, do papieża. Na pewno się nie poddam i doprowadzę tę sprawę do końca. Tu chodzi o mój honor – zapewnia Borowiecka.

I dodaje: - Nikt z kurii nawet się ze mną nie spotkał, mimo że wcześniej zarzucali mi, iż nie przyszłam i nie opowiedziałam o tym, co mnie spotkało. Jak można tak traktować ludzi? Nikt na to nie zasługuje.

Do wyjawienia nazwiska sprawcy molestowania Barbarę Borowiecką namówi nieżyjący już ks. Jan Kaczkowski. "Gdy mnie zaciągnął po raz pierwszy, nie wiedziałam, czego się spodziewać. Wykorzystał mnie seksualnie. Wtedy nawet nie wiedziałam, że to się tak nazywa. Starał się doprowadzić do stosunku, obleśnie się ocierał, obmacywał, próbował całować. Bywało, że zakradał się na klatkę przed moim wyjściem do szkoły. Wystarczyło mu, że będzie miał wytrysk na moje ubranie. Potem wychodziłam do szkoły brudna, wściekła i przerażona" – opowiada Barbara Borowiecka w książce Joanny Podsadeckiej.