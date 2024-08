Bogucki zaatakował dziennikarza. Nie spodobał mu się statyw

Dodał, że "Donald Tusk doszedł do władzy ale nie był w stanie pokonać PiS". - Strach przed starciem w wyborach prezydenckich, ale także przed tym, że będą zadawane trudne pytania, interpelacje, konferencje, że będzie aktywność poselska, powoduje to, że doszedł do przekonania, że "trzeba ich zagłodzić finansowo". I taka jest podstawa tego działania - stwierdził Bogucki.