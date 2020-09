Bogdan Zdrojewski gościem programu "Tłit"

Czy Prezes PiS Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu? To jedna z koncepcji, która obecnie jest poważnie brana pod uwagę. Według informacji Wirtualnej Polski wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu nie oznaczałoby odejścia premiera Mateusza Morawieckiego.