Wyrok WSA ws. głosowania kopertowego. Borys Budka: oczekujemy niezwłocznej dymisji premiera

- Całkowitą odpowiedzialność za bezprawne działania Poczty Polskiej ponosi premier Mateusz Morawiecki. Z tego miejsca oczekujemy niezwłocznej dymisji premiera. To nie jest kwestia już tylko honoru, ale to jest kwestia oczywistej, elementarnej przyzwoitości. Mateusz Morawiecki ponosi polityczną i prawną odpowiedzialność - oświadczył Budka, krytykując szefa rządu.

Polityk opozycji zaznaczył, że wyrok WSA potwierdza stanowisko, które KO przekazywała od chwili zarządzenia wyborów korespondencyjnych. Podkreślił też, że "to nie koniec, to dopiero początek". - Każde działanie bezprawne musi zostać rozliczone - przekonywał szef klubu KO.

Wyrok WSA ws. głosowania kopertowego. KO chce dymisji premiera

- To, co zrobiono na wiosnę, to co robił pan premier Mateusz Morawiecki, po prostu było nieuczciwe i niegodne - powiedziała obecna na konferencji Małgorzata Kidawa-Błońska.