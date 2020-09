Wybory prezydenckie 2020. WSA wydał wyrok ws. głosowania kopertowego

Wtorkowy wyrok to finał skargi Rzecznika Praw Obywatelskich, który zwrócił uwagę na rozporządzenie premiera Mateusza Morawieckiego z połowy kwietnia o przygotowaniu wyborów przez Pocztę Polską. To właśnie na tej podstawie narodowy operator domagał się od samorządów przekazania spisu wyborców (część z nich odmówiła przekazania takich danych tłumacząc m.in. brakiem podstawy prawnej - red.).

Do wyborów prezydenckich w maju nie doszło, choć formalnie nigdy nie zostały odwołane. Zawarta ugoda koalicyjna między Jarosławem Kaczyńskim (PiS) a Jarosławem Gowinem (Porozumienie) zakładała, że po tej dacie Sąd Najwyższy uzna nieważność elekcji - finalnie do wyborów prezydenckich doszło 28 czerwca (12 lipca odbyła się druga tura, zwyciężył Andrzej Duda).

Wybory prezydenckie 2020. Jacek Sasin: nie dopuszczam myśli, żeby mogło do nich nie dojść 10 maja

Z ramienia rządu "operacją wyborczą" zarządzał Jacek Sasin. Wicepremier przez kilka tygodni przed 10 maja zapewniał, że do wyborów dojdzie, a "innego scenariusza sobie nie wyobraża". Dodatkowo zarządzono druk kart wyborczych (szacunkowa wartość ok. 70 mln złotych), które następnie trafiły do zmielenia.