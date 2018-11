Bogdan Czajkowski zwraca order prezydentowi. "Łajdak traktowany jak jego ofiara"

Bogdan Czajkowski zwrócił Krzyż Oficerski Orderu Odroczenia Polski, którym został odznaczony w 2008 r. Powodem jest to, że Andrzej Duda nie odebrał tego samego odznaczenia znanemu biznesmenowi oraz inne "szkodliwe dla Polski działania i zaniechania".



Kim jest Bogdan Czajkowski? W marcu 1968 r. był szefem Komitetu Strajkowego na Politechnice Warszawskiej. Przez 7 lat był rozpracowywany przez SB. W 2008 r. został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odroczenia Polski. Jak przypomina serwis rp.pl, który opisał sprawę, wtedy podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Bogdan Czajkowski odmówił przyjęcia odznaczenia. Jego powodem było to, że władze sprzeciwiły się pomysłowi rozpisania referendum w sprawie Traktatu Lizbońskiego. Krzyż Oficerski Orderu Odroczenia Polski przyjął jednak po katastrofie smoleńskiej, jako pośmiertny hołd dla Lecha Kaczyńskiego. Teraz to odznaczenie postanowił zwrócić.

"W środowisku ludzi przyzwoitych, niedopuszczalną byłaby sytuacja, w której łajdak jest traktowany identycznie – i to z równymi honorami – jak jego… ofiara. Dokładnie tego samego wypada oczekiwać od przyzwoitego, praworządnego i suwerennego państwa" – pisze w oświadczeniu o zwrocie odznaczenia Bogdan Czajkowski. I dodaje do tego listę "szkodliwych dla Polski działania i zaniechania" Andrzeja Dudy .

Na liście innych powodów oddania orderu są m.in. odmowa odtajnienia i publikacja tzw. aneksu do raportu z likwidacji raportu WSI, odmowa odznaczenia Orderem Orła Białego płk. Ryszarda Kuklińskiego czy dymisja szefa MON Antoniego Macierewicza , co jego zdaniem było "działaniem na szkodę obronności państwa". Powodem zwrotu odznaczenia Andrzejowi Dudzie jest też odznaczenie Orderem Orła Białego Szewacha Weissa oraz prośba o wybaczenie skierowana przez prezydenta do ofiar antysemickiej nagonki w marcu 1968 r.

Zbigniew Niemczycki w 2015 r. został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odroczenia Polski. Jak podaje "Rzeczpospolita" w piśmie do Andrzeja Dudy, Bogdan Czajkowski stwierdził, że biznesmen donosił na niego, kiedy on był rozpracowywany przez SB. Niemczycki w latach 70. XX w. wyemigrował do USA, a do Polski wrócił w latach 80. Od lat znajduje się na liście najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost".