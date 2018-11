Bogdan Czajkowski oddał order prezydentowi, później spłonęła jego piwnica. Możliwe podpalenie

Zrobiło się o nim głośno, kiedy postanowił zwrócić order Andrzejowi Dudzie. Niedługo po tym, jak opublikował oświadczenie w sprawie, spłonęła jego piwnica. Straż Pożarna twierdzi, że mogło dojść do umyślnego podpalenia.

W piątek 9 listopada zaczęła płonąć piwnica w wieżowcu przy ul. Warneńczyka w Toruniu. Należała do Bogdana Czajkowskiego. Według straży pożarnej mogło być to umyślne podpalenie.

Kto mógłby podpalić jego piwnicę? Czajkowski to były opozycjonista i przywódca strajku okupacyjnego na Politechnice Warszawskiej w 1968 r. Później był jednym z autorów telewizyjnej kampanii wyborczej Lecha Wałęsy. Jest reżyserem, publicystą i literatem. W 2016 r. znalazł się w finale konkursu na prezesa TVP, który ostatecznie wygrał Jacek Kurski. Teraz znowu zrobiło się głośno o Czajkowski. I nie chodzi o pożar piwnicy.

5 listopada Czajkowski wysłał do prezydenta Andrzeja Duda Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, który otrzymał od prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jak tłumaczył, nie może nosić tego samego odznaczenia, co biznesmen Zbigniew Niemczycki, który jako TW na niego donosił. Sprzeciwiał się też m.in. odwołaniu Antoniego Macierewicza i braku publikacji aneksu do raportu z likwidacji WSI.