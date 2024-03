Bochenek oskarżył Bosaka. "Nie ma żadnego merytorycznego argumentu"

Jarosław Kaczyński w weekend powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość od samego początku, było przeciw Zielonemu Ładowi, z czym nie zgodził się Krzysztof Bosak. Wicemarszałek na portalu X udostępnił nagranie na, którym prezes PiS wyrażał się z aprobatą dla tego rozwiązania, na co z kolei odpowiedział Rafał Bochenek. Rzecznik PiS oskarżył wicemarszałka o obłudę. - Tu nie ma co komentować, tu nie ma żadnego merytorycznego argumentu, to jest obrażanie - stwierdził Krzysztof Bosak w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. W odpowiedzi na dalsze zarzuty we wpisie Bochenka lider Konfederacji stwierdził, że "to jest kompletna nieprawda". - PiS stosuje metodę, którą nazywamy kłamstwem w żywe oczy - dodał.

