Bóbr z Morskiego Okna zniknął! Zwierzę zostawiło ślady w Tatrach

Bóbr z Morskiego Oka zbudował żeremie. "Intensywnie działa"

- Na razie nie wiemy, czy jest to samotny osobnik, czy jest to grupa bobrów. Co ciekawe, na swój dom nie wybrał Rybiego Potoku wypływającego z Morskiego Oka, a zadomowił się w lesie, w ścisłym rezerwacie przyrody. Tam bóbr intensywnie działa, ścina świerki, no i powiększa swoje żeremie spiętrzające wodę - mówi w rozmowie z PAP leśniczy Grzegorz Bryniarski.