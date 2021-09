Błyskawiczna reakcja Gowina na wywiad z Kaczyńskim

- Nie będzie żadnego "polexitu". To wymysł propagandowy, który po wielokroć był stosowany wobec nas. Jednoznacznie widzimy przyszłość Polski w Unii Europejskiej - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z PAP. Jego słowa komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski szef Porozumienia, były wicepremier Jarosław Gowin. - Jarosław Kaczyński wypowiada słowa, pod którymi mógłbym się w pełni podpisać, bo to jest dokładnie program Porozumienia, program umiarkowanej centroprawicy, czyli obecność w UE, jako polska racja stanu, ale podkreślanie równocześnie roli państw narodowych - mówił. Zdaniem Gowina, fakt, że Kaczyński udzielił tego wywiadu, jest "niewątpliwym dowodem na to, iż politycy PiS mają świadomość, że się zagalopowali w ujawnieniu swoich emocji, skrajnie niechętnych UE". - W mojej ocenie nie ma planu na wyprowadzenie Polski z Unii. "Polexitu" nie będzie - jest "PiSexit", czyli mentalne rozstanie się polityków PiS z postawą, która cechowała tę partię przez wiele lat - postawą eurorealizmu - kontynuował Gowin. Szef Porozumienia zwrócił uwagę, że "słowa, które porównują UE do okupacji hitlerowskiej, sowieckiej, to są drastyczne słowa, ale i Suski, i Terlecki to są bliscy współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego". - Oni nie wypowiedzieliby tych słów, gdyby tego typu sformułowania nie padały w rozmowach na Nowogrodzkiej - stwierdził Gowin.