Blokada tirów z Rosji na granicy. Jest reakcja z MSWiA

Uchodźcy z Ukrainy starają się nie dopuścić do przejazdu przez polsko-białoruską granicę ciężarówek z towarami do Rosji. Aktywiści w poniedziałek zablokowali m.in. przejście w Kukurykach. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik powiedział z kolei, że każdy tir do Rosji i Białorusi powinien być bardzo szczegółowo sprawdzony.