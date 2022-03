60-latek sam zatrzymuje jadące na Białoruś przez Polskę ciężarówki. "Oniemiałem. (...) Ten towar za chwilę trafi na front!"

"Może to przyczyni się do klęski Putina"

To nie wszystko. Zahorski chwali się, że na jednym z parkingów odkręcił tablicę rejestracyjną od jednego z tirów. Bez niej kierowca nie może jechać dalej. A wyrobienie nowych tablic trwa. To - jak tłumaczy - oznacza, że towar nie dotrze na czas do rosyjskich żołnierzy. - A wszystko, daj Boże, przyczyni się do klęski Putina - mówi serwisowi wyborcza.pl.