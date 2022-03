Wojna w Ukrainie. Zbigniew Rau apeluje w Nowym Jorku. ONZ o zakazanej broni Rosji

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wezwał Radę Bezpieczeństwa ONZ, by zrobiła wszystko, co w jej mocy, by zatrzymać agresję Rosji na Ukrainę. Zastępczyni sekretarza generalnego ONZ Rosemary DiCarlo mówiła o wiarygodnych informacjach o użyciu przez Rosję zabronionej amunicji kasetowej.