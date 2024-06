Blisko sto stanowisk i setki tysięcy na pensje. Tyle wydajemy na sejmowe komisje śledcze

- Po owocach ich poznacie - śmieje się Gramatyka. I dodaje, że to, czy pieniądze na funkcjonowanie sejmowych komisji śledczych warto było wydać, czy nie warto, będzie wiadomo po zapoznaniu się z raportami końcowymi. Mniej istotne - jak twierdzi parlamentarzysta - są polityczne przepychanki podczas przesłuchań, a ważniejsze ostateczne ustalenia oraz to, czy staną się one podstawą do dalszych działań, np. skierowania zawiadomień do prokuratury.