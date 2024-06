Komisje śledcze w Sejmie. Prawie 1/4 w ogóle się nimi nie interesuje

Uczestnicy sondażu SW Research dla rp.pl zostali spytani o to, jak oceniają pracę trzech komisji śledczych działających w Sejmie obecnej kadencji.

Jak dodano, "komisje mają wyjaśnić okoliczności, w których rząd - bez podstawy prawnej - organizował wybory prezydenckie w formie wyborów korespondencyjnych, do których ostatecznie nie doszło 10 maja 2020 roku; okoliczności wykorzystywania przez rząd PiS oprogramowania Pegasus wobec osób związanych z opozycją wobec rządu oraz okoliczności, w których na polskich konsulów wywierano presję, by wydawali wizy osobom z list, które dostarczano im z MSZ". "Na podstawie wyników prac komisji prawdopodobnie składane będą doniesienia do prokuratury" - czytamy.