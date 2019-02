Bliski współpracownik Kaczyńskiego nie straci stanowiska. Ministerstwo murem za Kujdą

Bliski współpracownik prezesa PiS Kazimierz Kujda pozostanie na stanowisku prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. - Na tę chwilę nie ma żadnej decyzji o zmianach kadrowych w tej instytucji - mówi WP rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzózka.

Nie jest znany szerokiej publiczności, ale to jeden z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego. O Kazimierzu Kujdzie już kilka razy robiło się głośno. Zwykle miało to jednak związek z dotacjami przyznawanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej instytucjom związanym z o. Tadeuszem Rydzykiem. Za poprzednich rządów PiS to Kujda zdecydował o przyznaniu fundacji Lux Veritatis pieniędzy na odwierty geotermalne. Za PO wypłatę zatrzymano, ale gdy PiS wróciło do władzy, a Kazimierz Kujda do NFOŚiGW, pieniądze trafiły do Torunia.