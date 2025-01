Senator Trzeciej Drogi przypomniał, co Tusk mówił o Trumpie. "No sorry"

- My Polacy, wobec niestety tak podzielonej Europy bardzo potrzebujemy Donalda Trumpa. Nie możemy sobie pozwolić na konflikt z amerykańską prezydencją. I dzisiejsze przemówienie Donalda Tuska było dobre, bo mam nadzieję, że jest próbą wyjaśnienia tej nieszczęsnej wypowiedzi Tuska o Trumpie, i o tej agenturze rosyjskiej . Bo to jest wypowiedź, która będzie bardzo utrudniać tę relację - powiedział w TVN 24 wicemarszałek Senatu Michał Kamiński.

Michał Kamiński w TVN 24 stwierdził, że bardzo boi się pytania, które Prawo i Sprawiedliwość może zadać w drugiej turze wyborów prezydenckich: - Czy Polskę stać na to, by prezydent i premier byli pokłóceni ze Stanami Zjednoczonymi?

- Niech nikt z nas nie ma wątpliwości, że jak Donald Trump uwierzy, że jego człowiek może wygrać wybory prezydenckie w 40-milionowym kraju w Europie, to on tego nie zrobi. Oczywiście, że to zrobi. I oczywiście, że my dzisiaj jeszcze nie wiemy, co to oznacza, jak się Amerykanie zaangażują w kampanię prezydencką w Polsce - powiedział