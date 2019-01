Nie tylko o. Rydzyk. Państwowy fundusz daje pieniądze kościelnym fundacjom

Biznesowe dzieła o. Tadeusza Rydzyka cieszą się przychylnością rządu PiS. Ale publiczne pieniądze płynął też do innych fundacji związanych z Kościołem - to do nich trafiła większość z 4,5 mln zł, które Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczył na działania edukacyjne.

NFOŚiGW kierowany przez Kazimierza Kujdę (na zdjęciu z byłym ministrem środowiska Janem Szyszką) szczodrze wspiera katolickie organizacje. (PAP, Fot: Jacek Turczyk)

Miliony z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skutecznie zasiliły geotermalny biznes pod patronatem o. Tadeusza Rydzyka. Jak opisaliśmy w Wirtualnej Polsce właśnie dobito targu i państwowy koncern PGE wspólnie z redemptorystami zbuduje w Toruniu ciepłownię. Ale na tym nie skończyło się wsparcie NFOŚiGW dla kościelnych instytucji.

Miliony od państwa

Właśnie ogłoszono, że państwowa instytucja przekaże 4,5 mln zł na działania edukacyjne. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie lista beneficjentów. Bo dziwnym trafem 3 z 4 to fundacje związane z Kościołem katolickim lub mające wśród celów promowanie wartości chrześcijańskich. Publiczne pieniądze trafią do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, Fundacji Pasja Życia im. S. Józefy Menendez, Federacji Polskich Banków Żywności oraz Fundacji dla Młodzieży.

"Projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Nadbużańskiego Ośrodka Edukacji w Broku – termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., wymiana źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz solarnej otrzyma z NFOŚiGW dotację w wysokości 1 592 422 zł" - informuje NFOŚiGW. W podpisaniu umowy uczestniczył prezes instytucji Kazimierz Kujda, a także szef Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej oraz proboszcz parafii, przy któej działa ośrodek.

Diecezja Drochiczyńska

Drugi beneficjent dostanie niskooprocentowaną pożyczkę (choć w komunikacie pada też słowo "dotacja") w wysokości 450 tys. zł na dokończenie budowy Młodzieżowego Centrum Rozwoju Duchowego i Artystycznego w Legionowie. W komunikacie NFOŚiGW możemy przeczytać: "– Młodzieżowe Centrum Rozwoju Artystycznego i Duchowego dla Młodzieży w Legionowie to głównie profilaktyka uzależnień. Poprzez rozwój pasji i talentów młodych ludzi, chcemy im pomóc wejść w życie bardziej wartościowe, pomóc w rozwoju, uchronić przed pójściem w kierunku destruktywnym – zaznaczyła s. Jolanta Glapka po podpisaniu umowy. Dodała też, że uzależnienie, szczególnie od narkotyków, to ciężka choroba, z której wyjście wymaga mocnej wiary – nie tylko w Boga i wartości, ale również w siebie samego".

Kontrowersji nie budzi za to trzeci beneficjent, czyli Federacja Banków Żywności, która w przeciwieństwie do pozostałych organizacji nie chce nic budować, ale zamierza prowadzić działania związane z edukacją ekologiczną w szkołach podstawowych. Za pieniądze z NFOŚiGW przygotuje materiały dla nauczycieli, grę planszową i przeprowadzi szkolenia. Dostanie na to 1,2 mln zł.

Imperium PiS

Ostatni z beneficjentów formalnie nie jest związany z Kościołem, ale w celach Fundacji dla Młodzieży czytamy o "szerzeniu i upowszechnianiu chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego". Fundacja dostanie ponad 1,2 mln zł na projekt "Środowisko Młodzieży", który zakłada szkolenia, spotkania, konferencję i przygotowanie aplikacji mobilnej.

Prezesem NFOŚiGW jest Kazimierz Kujda, zaufany człowiek prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Rządził Funduszem także za poprzednich rządów PiS. Kiedy PiS było w opozycji, prezesował spółce Srebrna, która jest finansowym zapleczem PiS. W firmie zarabiającej na wynajmie powierzchni biurowych w centrum Warszawy zatrudnienie znajdowali politycy PiS, którym nie powiodło się w wyborach. Srebrna ma mocarstwowe plany - stara się o zgodę władz Warszawy na budowę blisko 200-metrowego biurowca.