Bliski Wschód. Antyrządowe protesty w Iraku, są ofiary śmiertelne

4 osoby zginęły a blisko 100 jest rannych - to tragiczny bilans po gwałtownych, antyrządowych protestach w Iraku. W Bagdadzie oraz w kilku innych miastach na ulice wyszli Irakijczycy, niezadowoleni z sytuacji gospodarczej. Protesty trwają od blisko 4 tygodni.

Po kilku dniach względnego spokoju, na ulice Bagdadu ponownie wyszło kilka tysięcy osób. Wcześniej, podczas piątkowych modłów, najważniejszy iracki duchowny ajatollah Ali al-Sistani apelował o spokój i rozsądek na ulicach. Nie został on wysłuchany, a chwilę potem Irakijczycy rozpoczęli marsz na budynki rządowe w centrum stolicy.

W piątek do manifestacji doszło także w innych miastach. W Nasirii na południu kraju około 3 tysięcy uczestników protestów wtargnęło do rządowego gmachu i podpaliło go.