Bliska współpracowniczka Biedronia rezygnuje z zasiadania w zarządzie Wiosny

Monika Gotlibowska zapowiedziała, że jeszcze w piątek może złożyć pisemną rezygnację z zasiadania w zarządzie partii Roberta Biedronia. To efekt sojuszu Wiosny z innymi partiami lewicowymi. Wcześniej poinformowała, że nie wystartuje do Sejmu.

Współpracowniczka Roberta Biedronia tłumaczyła, że połączenie z SLD i Razem nie odzwierciedla jej wartości. Monika Gotlibowska przekonywała, że nie czułaby się w niej wiarygodnie. Miała też żal do lidera Wiosny, o brak reakcji, kiedy poinformowała go o swoich wątpliwościach. Możliwe, że działaczka opuści szeregi partii, jednak jak sama zapewniała "nie jest to jeszcze ten moment".