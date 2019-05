Błaszczak zapewnia: obecność wojsk USA nie ma związku z ustawą 447

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odpowiedział na głosy polityków, którzy twierdzą, że polski rząd "przehandlował" sojusz z USA w zamian za realizację żydowskich roszczeń majątkowych. Szef MON zapewnia, że ustawa 447 Just nie ma nic wspólnego z militarnym sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi.

Największe zastrzeżenia do "uległej" postawy PiS wobec USA mają politycy Konfederacji. Alarmują oni, że Amerykanie w porozumieniu z Izraelem skłaniają polski rząd do zwrotu tzw. mienia bezspadkowego, które należało do Żydów przed II wojną światową. Co więcej, z opublikowanej przez Stanisława Michalkiewicza notatki ambasadora Jacka Chodorowicza ma wynikać, że zakulisowe negocjacje pomiędzy USA a Polską są zaawansowane.