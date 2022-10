Błaszczak nie dotarł do Seulu. Media o "chińskiej interwencji", MON o awarii

Według SBS News, zmiana trasy nie wchodziła w tym wypadku w grę. Gdyby jednak zdecydowano się na ominięcie chińskiej przestrzeni powietrznej, to przelot do Korei Południowej wydłużyłby się tak bardzo, że samolot polskiego rządu musiałby lądować gdzieś po drodze, by uzupełnić paliwo. A to znacznie skomplikowałoby całą podróż.