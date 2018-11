Błaszczak: „Fort Trump” powstanie, to nie ulega żadnej wątpliwości

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w dzisiejszych "Sygnałach dnia" Radiowej Jedynki śmiało wypowiadał się na temat utworzenia stałej amerykańskiej bazy w Polsce. - "Fort Trump" powstanie, to nie ulega żadnej wątpliwości, więc nie rozmawiamy o tym "czy", tylko "jak"– ocenił.

Mariusz Błaszczak w dzisiejszych „Sygnałach dnia” Radiowej Jedynki z pełnym przekonaniem wypowiadał się na temat powstania stałej amerykańskiej bazy wojskowej na terenie Polski. - "Fort Trump" jest inicjatywą polsko-amerykańską, "Fort Trump" powstanie, to nie ulega żadnej wątpliwości, więc nie rozmawiamy o tym "czy", tylko "jak". Nie rozmawiamy o tym, czy będzie wzmocnienie sił amerykańskich w Polsce, tylko jak będzie ono przebiegać, jakie będą oddziały – powiedział, cytowany przez Polskie Radio 24.

Błaszczak został zapytany przez dziennikarza, czy zapowiedzi na tym etapie nie są nazbyt optymistyczne – Moja ocena wynika z rozmów, jakie odbyłem, z ogólnej atmosfery. Wynika też z tego, co możemy usłyszeć, czy to ze strony kongresmanów, czy to ze strony Szefa Połączonych Sztabów, generała Josepha Dunforda czy też samego Jamesa Mattisa, z którym przecież rozmawiałem po raz kolejny - odpowiedział minister.