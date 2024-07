"Błagaliśmy o rotację". Ukraiński żołnierz utonął. Chciał uciec z kraju

Nie uciekał przed mobilizacją

Podobnie jak kilkudziesięciu innych mężczyzn, którzy utonęli w Cisie, próbował wydostać się za granicę. Jednak w przeciwieństwie do wielu innych ofiar utonięć Iwan nie uciekł przed mobilizacją. Walczył już dwa lata, a brak demobilizacji zmusił go do szukania wyjścia z armii.