"Błąd w formatowaniu czasu" zatrzymał pociągi. Tysiące ludzi nie dojechało do pracy

- Mój kolega nawet nie przyjechał na stację, bo i tak nie zdążyłby do pracy. Zawiadomił go znajomy, który miał jechać wcześniejszym pociągiem - powiedział PAP pan Michał, który czekał na połączenie z Warszawą na dworcu Łódź Widzew. - Pociąg z Wrocławia przez Łódź do Warszawy ma mieć prawie 4 godziny spóźnienia. Po prostu nie pojadę do pracy. Mam wyrozumiałą szefową - zaznaczył.