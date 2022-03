Wielka awaria w PKP. Duże opóźnienia pociągów

Opóźnienia pociągów są bardzo duże. Skład do Świnoujścia jest opóźniony o 126 minut. Pociąg z Katowic do Żywca jest opóźniony o godzinę. Nocny skład PKP Intercity ze Szczecina do Warszawy, który miał być w stolicy o 7.05, ma już 185 minut opóźnienia.