Błąd przy spożywaniu witaminy C. Naukowcy ostrzegają

Witamina C, znana z korzystnego wpływu na zdrowie, jest popularna zarówno w diecie, jak i w formie suplementów. Wielu naukowców zwraca jednak uwagę na kontrowersje związane z jej nadmiernym spożyciem. Choć witamina ta wspiera układ odpornościowy i spowalnia starzenie, jej nadmiar może prowadzić do problemów zdrowotnych.

Witamina C działa jako przeciwutleniacz, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym, co spowalnia procesy starzenia i zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych. Dorosły mężczyzna powinien przyjmować 90 mg dziennie, a kobieta 75 mg. Suplementacja jest zalecana w szczególnych przypadkach, takich jak palenie papierosów czy choroby jelit.

Preparaty zawierające 1000 mg witaminy C mogą wydawać się atrakcyjne, ale organizm nie magazynuje nadmiaru tej substancji. Cytowani przez Interia.pl i Polsat News naukowcy ostrzegają, że długotrwałe stosowanie dużych dawek może prowadzić do kamieni nerkowych. Dlatego zaleca się pozyskiwanie witaminy C z pożywienia, a nie z suplementów.