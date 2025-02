Bitwa o polskie Chicago bliska wygrania. Poradnik dla ściganego Polaka: "nigdy nie otwieraj"

- Nie było żadnych dużych nalotów na miejsca pracy w rejonie Chicago, w żadnym miejscu pracy z pracownikami polskiej narodowości. Arise Chicago ma polskich członków. Nie słyszeliśmy od żadnego z nich o działaniach Immigration and Customs Enforcement (ICE) - mówi Wirtualnej Polsce Shelly Ruzicka, dyrektor ds. komunikacji w Arise Chicago. Organizacja ta stoi na straży praw pracowniczych, pomaga imigrantom, a w styczniu zorganizowała demonstrację przeciwko masowym deportacjom zapowiadanym przez Donalda Trumpa.

"Nie otwieraj drzwi. Zachowaj milczenie" - to główna zasada. Agenci nie mogą wejść do miejsca pracy bez nakazu wydanego przez sędziego — tłumaczą eksperci Arise. Cześć porad została wydrukowana na poręcznych planszach do zawieszenia np. na wewnętrznej stronie drzwi baru czy innego punktu usługowego. Zatem ludzie zdają już sobie sprawę, jak ważne jest, aby nie otwierać tych drzwi pochopnie, wyjaśniła Shelly Ruzicka.