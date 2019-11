Bitwa o głos Tuska. Były premier i nowy szef EPP zaangażuje się w kampanię prezydencką kandydatów PO i PSL

Nowy szef Europejskiej Partii Ludowej (EPP) Donald Tusk ma mocno zaangażować się w kampanię prezydencką w Polsce – słyszymy od polityków tej frakcji w Parlamencie Europejskim. Czy poprze – jak spekulowano – Władysława Kosiniaka-Kamysza? – Lider PSL nie liczy na wsparcie – mówi twardo jego współpracownik.

Jak podkreśla Kamiński: – Nikt dziś nie ma prawa w Polsce powoływać się w jakichkolwiek swoich działaniach na Donalda Tuska. Z tego, co mi wiadomo, nikogo Tusk do żadnych działań nie autoryzował. Nikt nie powinien wykorzystywać autorytetu Donalda Tuska do bieżącej działalności politycznej w Polsce.

Kamiński w 2005 r. był liderem sztabu wyborczego ówczesnego kandydata PiS na prezydenta, śp. Lecha Kaczyńskiego. Czy dziś wspomoże kandydata PSL? – Nie będę szefem sztabu. To na pewno. Ale jeśli Władysław Kosiniak-Kamysz będzie chciał skorzystać z moich, niemałych przecież, doświadczeń, to będę mu pomagał – mówi nam polityk PSL-UED. Jak przyznaje: – Wielkim atutem kampanii prezesa PSL będzie to, że postawi na zupełnie nowych ludzi. I bardzo dobrze rozumiejących młode pokolenie. To się odbije na składzie sztabu wyborczego.