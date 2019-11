Prawybory prezydenckie w KO. Jacek Jaśkowiak: Donald Tusk pytał mnie jak wygrałem rok temu

Prezydent Poznania tłumaczył swoją decyzję ws. startu na kandydata w wyborach prezydenckich w KO. Przekonuje, że będzie chciał przywrócić godność urzędu, żeby urząd "nie był traktowany jak długopis czy bohater 'Ucha Prezesa'".

Polityk przyznał, że do startu przekonało go przemówienie Donalda Tuska. Obecny szef EPL miał go zapytać rok temu, jak osiągnął tak dobry wynik w wyborach samorządowych. - Głosowało na mniej bardzo wiele osób z PiS. Nie walczę z Kościołem i go nie wykorzystuję. Zrobiliśmy wspólnie wiele dobrego - przekonywał.