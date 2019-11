Wybory prezydenckie 2020. "Władysław Kosiniak-Kamysz z dwucyfrowym wynikiem". Polityk nie ma wątpliwości

Wybory prezydenckie 2020 już wkrótce. Na razie wiadomo, że w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego weźmie udział Andrzej Duda i Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem Władysława Teofila Bartoszewskiego z PSL, konkurent Dudy może uzyskać dwucyfrowy wynik.

Władysław Teofil Bartoszewski był pytany na antenie Polskiego Radia 24 o nadchodzące wybory prezydenckie oraz o to, jak szykują się do nich pozostali członkowie opozycji. - W PO są rozmaite odśrodkowe nurty, a kandydaci na prezydenta pojawiają się i znikają - stwierdził gość Adriana Klarenbacha.

Pojawiła się również kwestia niedawnego wywiadu Jacka Jaśkowiaka. Przypomnijmy: prezydent Poznania oświadczył, jest "człowiekiem centrum" i gdyby to od niego zależało, to małżeństwa homoseksualne byłyby w Polsce legalne. - Jeśli w PO prawybory wygra Jacek Jaśkowiak, będzie on zabiegał o lewicowy elektorat Adriana Zandberga - ocenił Władysław Teofil Bartoszewski.